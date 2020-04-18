Криклий рассказал, когда заработает общественный транспорт

Определенный период транспорт будет работать по отдельным критериям.

Общественный транспорт в Украине заработает после снятия карантинных ограничений – не ранее июня.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте такжеШмыгаль хочет отправить безработных украинцев на строительство дорог

«Если говорить об общественном транспорте, то, думаю, – после того, как будут сниматься карантинные ограничения. Но это будет не раньше, чем июнь. Потому что фактически в мае мы будем видеть пик заболеваемости. Поэтому мы должны этот период пройти», – пояснил он.

При этом, утверждает министр, определенные ограничения все равно будут: «Если, например, снять сразу масочный режим, это может вызвать очередную волну заболеваемости», – сказал он.

Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по отдельным критериям.

«Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активнее работать с общественным транспортом», – добавил Криклий.

Как сообщал УНИАН, ранее Криклий заявил, что регулярные авиаперевозки в Украине могут возобновиться в августе - сентябре 2020 года, однако для выхода на докризисный режим понадобится примерно 2 года.