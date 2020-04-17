В Мининфраструктуры дали прогноз на возобновление авиаперевозок
Регулярные авиаперевозки в Украине могут возобновиться в августе - сентябре 2020 года, однако для выхода на докризисный режим понадобится примерно 2 года.
Такой прогноз дал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью 24 каналу.
По его словам, вопрос не только в Украине: основные рейсы ранее выполнялись в международном сообщении. Министр подчеркнул, что спрогнозировать, когда и как исчезнут карантинные ограничения в других странах мира, достаточно трудно.
"Не представляю, что к концу лета Европа полностью откроет свои воздушные ворота и будет заниматься туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса", - отметил Криклий.
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Министр добавил, что ландшафт туризма и полетов меняется, и это уже понятно. Ведь какие-то компании банкротятся, какие-то - национализируют.
"Перевозчики будут использовать меньшее количество воздушных судов. Нужно определенное время, чтобы все обновилось. Это, собственно, прогнозы профильных мировых организаций", - пояснил чиновник.
Ранее Криклий спрогнозировал, когда в Украине заработает метрополитен и общественный транспорт.
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