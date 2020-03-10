Киев в пробках: какая ситуация на дорогах столицы (карта)

Во вторник, 10 марта, в украинской столице ожидается туман.

В Киеве во вторник, 10 марта, образовались многочисленные пробки. По состоянию на 9:00 на дорогах столицы из-за тумана заметно значительное затруднение движения транспорта.

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Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, пробка образовалась в центре столицы в районе Площади Независимости. Затруднено движение на улице Крещатик, Богдана Хмельницкого и бульваре Тараса Шевченко.

На Лукьяновке пробка на улице Ильенко. Небольшое скопление машин есть на Дегтяревской и Глыбочицкой и Подольском спуске.

На Подоле на Набережно-Луговой ведутся ремонтные работы. Местами затруднено движение на Набережно-Крещатицкой, Еленовской, Верхнем и Нижнем Валах, а также на Кирилловской.

На Оболони большая пробка на проспекте Степана Бандеры — там перекрыто движение на улице Йорданской и на съезде на Богатырскую. На перекресте Оболонского и проспекта Бандеры произошло ДТП. Также местами затруднено движение на улице Маршала Малиновского и проспекте Героев Сталинграда.

На Троещине пробки на улицах Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Закревского, Электротехнической и проспекте Маяковского. «Стоит» проспект Шухевича и Северный мост.

Также образовалась пробка на Южном мосту в сторону правого берега. Мост метро, мост Патона и Дарницкий — пока свободны.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, 10 марта в Киеве без осадков, температура до +11°. Так же утром в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.