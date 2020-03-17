Автомобильное пассажирское сообщение с Киевом закроют завтра в 12:00

Правительство ограничило пассажирские перевозки на территории Украины для предотвращения распространения коронавируса.

Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение с Киевом будет приостановлено с полудня 18 марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях запрещаются с 12:00 завтрашнего дня», - сказал он.

Также Поворозник добавил, что ответственность за доставку людей из пригорода на работу в Киев лежит на руководителях предприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение относительно ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавірусної инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.