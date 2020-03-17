цей матеріал доступний українською

Автомобильное пассажирское сообщение с Киевом закроют завтра в 12:00

17:11, 17 марта 2020
Транспорт
538 0
Завтра в Киев перестанут ходить автобусы / иллюстрация, фото УНИАН

Читайте такжеКиевских студентов из общежитий отправляют домой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях запрещаются с 12:00 завтрашнего дня», - сказал он.

Также Поворозник добавил, что ответственность за доставку людей из пригорода на работу в Киев лежит на руководителях предприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение относительно ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавірусної инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter