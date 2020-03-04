Fiat представил электрокар (фото)

Запас хода хэтчбека 500e без подзарядки составляет 320 километров. От бытовой электросети новинка заряжается за 14 часов.

Компания Fiat представила новое поколение хэтчбека 500. Автомобиль обзавелся электрическим мотором мощностью 120 лошадиных сил. Цены на машину стартуют от 37 900 евро. До «сотни» машина может разгоняться за 9 секунд. Максимальная скорость — 150 км в час.

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Запас хода без подзарядки составляет 320 километров. От бытовой электросети новинка заряжается за 14 часов. Также водитель может воспользоваться специальным зарядным терминалом, который зарядит батареи на 80% всего за 35 минут. Всего водителю доступны три режима езды: Normal, Range и Sherpa, пишет Autonews.

Длина 500e составляет 3,63 м, ширина — 1,69 м, а высота — 1,48 метра. Хэтчбек получил светодиодные фары, элементы из хрома и 17-дюймовые колесные диски. В салоне устанавливаются сиденья, обитые экокожей, цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect 5. Водителю доступны система экстренного торможения, функция слежения за мертвыми зонами, система удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Изначально Fiat планировал продемонстрировать свою новинку на автосалоне в Женеве. Однако мотор-шоу было отменено из-за эпидемии коронавируса. Также из-за распространения вируса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) вынужден приостановить выпуск компактвэнов 500L на предприятии в сербском Крагуеваце. К этому привела нехватка комплектующих из Китая, поставки которых задерживаются из-за эпидемии коронавируса.