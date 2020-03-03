Dacia презентовала дешевый электрокар (фото)

Румынский бренд представил прототип первого в своей истории электрического автомобиля.

Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила концепт-кар под названием Spring Electric — первый в истории электромобиль румынского бренда.

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Предполагается, что серийная версия новинки станет самым дешевым автомобилем на европейском рынке с полностью «зеленой» силовой установкой, пишет Autonews.

Габаритная длина Dacia Spring Electric с пятидверным кузовом составила 3730 миллиметров. Автомобиль разделил основные узлы и агрегаты с маленьким кроссовером Renault City K-ZE, который уже продается в Китае.

Такой автомобиль оснащен единственным электромотором, выдающим 44 л. с. и 125 Н·м крутящего момента. Комплект литий-ионных батарей на 26,8 кВт·ч позволяет проехать без подзарядки порядка 200–250 км (по европейскому циклу NEDC). Размер колесной базы кроссовера составил 2423 мм, а дорожный просвет равен 150 миллиметрам. Объем багажного отделения — 300 литров.

Серийная версия Dacia Spring Electric появится в начале следующего года. По предварительным данным, цены на базовую версию первого электромобиля румынского бренда не превысят 9 тыс. евро.