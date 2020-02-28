Спустя 62 года завершилась история одной из самых известных моделей Chevrolet

С конвейера завода в Детройте сошел последний седан Impala.

Спустя 62 года завершилась история модели Chevrolet Impala. Спрос на большой седан падал из года в год, и в компании приняли решение снять его с конвейера, чтобы освободить мощности для более перспективных автомобилей.

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27 февраля завод в Детройте, где выпускался Chevrolet Impala и Cadillac CT6, приостановил работу для плановой модернизации, пишет motor.ru.

Impala выпускалась с 1958 года и первое время представляла собой топовую версию модели Bel Air. В период с 1985 года по середины 1990-х об «Импале» ненадолго забыли, но уже к концу века культовое имя возродили для спортивной модификации седана Chevrolet Caprice. В 1999 году Impala стала самостоятельной моделью и к 2004 году была признана самым продаваемым седаном на североамериканском рынке.

Последнее, десятое поколение Chevy Impala поступило в продажу в 2014 году. Модель получила самый мощный «атмосферник» в сегменте – мотор V6 объемом 3,6 литра, отдача которого составляла 303 лошадиные силы. Однако уже к тому моменту продажи модели начали постепенно снижаться.

По данным Carsalesbase.com, в середине нулевых в США ежегодно продавали по 300 тысяч экземпляров Impala, причем автомобили активно эксплуатировались местной полицией и службами такси. К 2019 году спрос рухнул более чем в шесть раз: дилерам удалось реализовать всего 44,9 тысячи новых машин.

В переоборудование предприятия в Детройте инвестируют 2,2 миллиарда долларов. Эти средства в том числе пойдут на замену оборудования и подготовку к производству нового электрического внедорожника от GMC. Ранее стало известно, что для новинки возродят название Hummer.