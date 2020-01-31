General Motors возродит Hummer в виде электропикапа

General Motors официально объявил о возвращении бренда Hummer, под которым будут выпускать электрический пикап. Новинка составит конкуренцию Tesla Cybertruck.

Концерн General Motors официально объявил о возрождении бренда Hummer, под которым теперь марка GMC будет выпускать пикап с полностью электрической силовой установкой. Американцы опубликовали тизер новинки, а также поделились о ней некоторыми подробностями.

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Об этом сообщает портал Аutonews.ru.

"Суммарная отдача электрических GMC Hummer EV составит 1000 л. с., а пиковый крутящий момент на валу достигнет почти 16 000 ньютон-метров. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 3 секунды, а его максимальный запас хода на одной зарядке составит около 650 километров. Не исключено, что в GM назвали характеристики топовой версии модели, которая будет доступна с двигателями и аккумуляторами различной производительности и емкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новинку будут выпускать в штате Мичиган на предприятии Detroit/Hamtramck, в переоборудование которого GM инвестирует 2,2 миллиарда долларов. По предварительным данным, производство GMC Hummer EV начнется в 2021 году. Вслед за ним на конвейер встанет электрический вариант большого внедорожника Cadillac Escalade и пикапа GMC Sierra.

"Информация о том, что General Motors планирует возродить бренд Hummer для электрических пикапов и внедорожников, появилась летом 2010 года. Тогда сообщалось, что маркетологи концерна размышляют, как обойти устоявшееся в широких массах представление о "Хаммерах" как об огромных машинах, потребляющих большое количество горючего", - подчеркивает издание.

Электрический Hummer составит конкуренцию Tesla Cybertruck, который будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями. "Младшая" версия пикапа с одним агрегатом способна ускоряться с места до "сотни" за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость равна 210 километрам в час. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров.