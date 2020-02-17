Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – эксперт

По словам Дмитрия Гончарука, гражданам Украины нужен независимый контроль качества установки ГБО.

Большинство автовладельцев в Украине адекватно воспринимает необходимость контроля за безопасностью газобаллонного оборудования, против этого могут быть только полулегальные станции техобслуживания, которые ставят некачественное или устаревшее ГБО.

Об этом рассказал Дмитрий Гончарук, Президент Ассоциации «Безопасность эксплуатации транспорта» (АБЕТ) в интервью изданию «Левый берег».

«Большинство автовладельцев в Украине понимает, что контроль за этой сферой необходим. Ведь ранее мы приезжали на СТО и даже не могли проверить, есть ли у него право на установку ГБО, совпадает ли название компании с указанным в Свидетельстве, качественное ли у него оборудование и есть ли квалифицированный персонал. Гражданам Украины нужен независимый контроль качества установки ГБО. Мне сложно представить человека, который не готов платить за свою безопасность и безопасность своих близких. Недовольными могут быть, в основном, полулегальные СТО, которые поставили устаревшее или некачественное оборудование, а теперь должны будут все переустанавливать за собственный счет в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Однако большинство установщиков ГБО, которые и ранее работали в правовом поле, приветствуют такие правила регистрации. Ведь все, что им необходимо сделать, – это приобрести техническую документацию, как правильно устанавливать ГБО, чтобы их клиент мог быстро и без проблем пройти оценку соответствия и получить сертификат». – отметил эксперт.

Президент Ассоциации «Безопасность эксплуатации транспорта» подчеркнул, что теперь в Украине ужесточен контроль за качеством и безопасностью установленного газобаллонного оборудования и самой работы по установке.

«Ранее установщики ГБО не проводили экспертизу, так как ее должна проводить третья, независимая организация. А на самом деле – они продавали просто документ, выписанный на проданном им бланке. И, когда у таких организаций закончились сроки действия сертификатов в системе УкрСЕПРО, - единственным законным способом получения сертификата соответствия является реальное проведение испытаний и сертификация в органе оценки соответствия, так как ни один орган не согласится просто продавать пустые бланки своих документов. На скорость и стоимость услуги предприятий-установщиков ГБО изменения никак не влияют. Следует отметить, что такой способ оценки позволяет выполнить очень важную миссию: отсечь нелегальное или с истекшим сроком эксплуатации (б/у) оборудование. Ведь реальность такова, что из 10 машин – 4-5 не могут быть сертифицированы априори. Ранее автовладельцы платили за бумажку без какой-либо гарантии безопасности, сейчас же происходит реальная проверка с участием квалифицированных экспертов», - отметил Дмитрий Гончарук.