Протесты дальнобойщиков: в Мининфраструктуры рассказали, о чем договорились с перевозчиками

Также министр Криклий пообещал перевозчикам продолжить переговоры с другими странами по увеличению квоты на осуществление международных автоперевозок.

Министерство инфраструктуры Украины удовлетворило некоторые требования международных автомобильных перевозчиков, которые вчера проводили акцию протеста в Киеве с требованием уволить главу транспортного ведомства Владислава Криклия из-за существующих проблем в отрасли, в частности, из-за несовершенства электронной системы выдачи разрешений на выполнение автоперевозок грузов по территории иностранных государств.

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Как сообщили в пресс-службе министерства, соответствующая договоренность была достигнута вчера вечером по итогам встречи министра инфраструктуры с представителями забастовочного комитета Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины), которые выступили организатором акции протеста в столице.

"Глава министерства сообщил, что сейчас есть полное понимание по следующим вопросам: сервис электронного заказа (бронирования) разрешений - единственная приемлемая система работы с ними; отменяется ограничение 1/12 по дефицитным странам", - сказано в сообщении.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что на разрешения дефицитных стран ограничивается выдача - не более двух разрешений на транспортное средство в течение месяца (независимо от вида), при этом оформление второго разрешения только после использования и возврата предыдущего. Исключение только для разрешений, где для одной перевозки необходимо два разрешения - четыре разрешения.

Также стороны договорились о том, что необходимо разработать критерии, по которым система электронного бронирования разрешений не позволяла бы бронировать их тем лицами, которые фактически не осуществляют перевозки. В частности, эти критерии должны подтверждать, что перевозчик легальный, платит налоги, осуществляет рейсы, а не бронирует разрешения, чтобы их потом продать.

Министр призвал перевозчиков активно участвовать в формировании этих критериев и пообещал, что Министерство инфраструктуры в ближайшее время разместит на официальном сайте для публичного обсуждения изменения в Порядок оформления и выдачи разрешений (приказ №757), и после получения одобрения со стороны участников рынка запустит данный документ на согласование.

Кроме того, министр анонсировал, что в ближайшем будущем состоится перевод оформления всех разрешений через электронный заказ и пообещал продолжить переговоры с другими странами по увеличению квоты на международные автоперевозки для украинских перевозчиков.

"Мы с командой за последние два месяца провели много встреч с перевозчиками, мы слышим вас и работаем над улучшением условий для выполнения международных автомобильных перевозок. Министерство инфраструктуры продолжит активные переговоры с другими странами об увеличении годовых квот разрешений для устранения их дефицита. Мы за максимальную открытость", - цитирует пресс-служба министра.

Также в сообщении со ссылкой на Криклия подчеркивается, что электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств было введено с целью преодоления коррупции при выдаче данных разрешений.

"Мы ввели электронное бронирование разрешений на автоперевозки, чтобы преодолеть коррупцию, которая делала жизнь перевозчиков невыносимой, а бывших руководителей Укртрансбезопасности - богатыми… Все время на посту министра я открыт для диалога со всеми без исключения перевозчиками. Но мы хотим слышать всех и создать систему, которая сделает в принципе невозможным продажу разрешений и коррупцию. Пятичасовые переговоры с международными автомобильными перевозчиками доказали, что мы можем находить консенсус", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, вчера в центре Киева и на въездах в город с утра начались акции протеста международных перевозчиков, из-за чего движение транспорта существенно затруднилось. Водители жаловались, что из-за электронной системы бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тысяч.

Организатор акции - Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины призвала премьер-министра Алексея Гончарука уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководство Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) из-за существующих проблем в отрасли, среди которых несовершенство электронной системы выдачи вышеупомянутых разрешений.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на акции протеста и заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, подчеркнув, что она является абсолютно прозрачной.

Поздно вечером 12 февраля в АсМАП сообщили УНИАН, что автоперевозчики прекратили акцию протеста и договорились о встрече 13 февраля на заседании комитета в Мининфраструктуры для урегулирования проблем в отрасли.