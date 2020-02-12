В США представили электропикап Nikola Badger (фото)

Официальный анонс модели Nikola Badger состоится в сентябре 2020 года в рамках мероприятия Nikola World 2020, тогда же стартует ограниченный предзаказ.

Американская компания Nikola Corporation за историю своего существования успела представить с десяток электрических средств передвижения, включая грузовики, багги, внедорожники и даже гидроцикл.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Поэтому вовсе не удивительно, что компания решила присоединиться к самому трендовому для американского рынка сегменту и представила электрический пикап Nikola Badger с запасом хода 960 км (600 миль), который обещает показать публике уже в сентябре 2020 года.

Секрет настолько впечатляющего хода в гибридной платформе FCEV/BEV при этом от полной зарядки батарей/заправки водородом (blended FCEV/BEV) пикап сможет проехать 960 км (600 миль), а только в электрическом режиме (BEV alone) от батареи емкостью 160 кВт-ч запас хода составит вдвое меньше - 480 км (300 миль).

Соответственно, для ежедневных поездок Nikola Badger можно будет заряжать на обычных электрозарядках, а при необходимости отправиться в более длительную вылазку на выходные - вдобавок заправить водородом (компания планирует развернуть сеть из 700 таких заправок на территории США).

Электропикап Nikola Badger получит четыре раздельных электродвигателя в колесах, которые обеспечат водителю независимый полный привод (Independent Wheel Drive, IWD). Пиковая суммарная мощность двигательной установки составляет 906 л.с., постоянная мощность - 455 л.с., крутящий момент - 1330 Нм (980 ft∙lb).

Пикап сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны (8000 фунтов), а также предоставит в распоряжение владельца электрическую розетку на 15 кВт для питания инструментов, бытовых приборов, освещения и т.д.

Собирать Nikola Badger планируют по OEM-схеме, партнер проекта будет объявлен позже. Официальный анонс модели Nikola Badger состоится в сентябре 2020 года в рамках мероприятия Nikola World 2020, тогда же стартует ограниченный предзаказ.

Интересно, что для разработки и тестирования средства передвижения Nikola привлекли фаната классических пикапов Heavy D из реалити-шоу Diesel Brothers от Discovery., который обещал учесть запросы самых хардкорных пользователей.