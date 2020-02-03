Художник из Берлина устроил виртуальные пробки в Google Maps с помощью тележки со смартфонами (видео)

Он хотел показать влияние виртуальных карт на реальный мир.

Художник-концептуалист Саймон Векерт из Берлина придумал весьма нетривиальный способ «взлома» Google Maps с целью привлечения внимания общественности к степени влияния популярного картографического сервиса на жизнь людей. Точнее, он хотел показать влияние виртуальных карт на реальный мир.

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В рамках соответствующего эксперимента автор сложил в тележку 99 б/у смартфонов с запущенной навигацией Google Maps, а затем медленно прошелся с ней по мосту Шилингбрюке через реку Шпрее. Через весьма короткое время после этого на участке, по которому прошелся Саймон Векерт с тележкой, на картах Google Maps «вырисовалась» серьезная пробка со скоростью движения транспорта около 4 км/ч, пишет itc.ua.

Использующиеся для отслеживания движения транспорта алгоритмы Google Maps приняли тележку со смартфонами за высокую концентрацию пользователей, передвигающихся с низкой скоростью, изменив цвет участка дороги с зеленого на красный, соответствующий высокой концентрации транспорта и затрудненному движению.

Перформанс Векерта вызвал сомнения у пользователей социальных сетей, замечает TJournal. Некоторые не верят в реальность его эксперимента, указывая, что экраны смартфонов в тележке художника выглядят как ненастоящие. Другие заметили, что приложение Google Maps, скорее всего способно определить 99 телефонов в одном месте, учитывая, что оно может фильтровать движение пешеходов и пассажиров автобусов.