Смартфоны Huawei будут использовать карты TomTom вместо Google

Сервис TomTom из Нидерландов объявил о заключении сделки с Huawei относительно предоставления карт, навигации и данных о трафике для приложений китайского производителя.

Компания Huawei фактически отключена от сервисов Google и возникает вопрос, как она намерена обеспечивать навигацию на своих смартфонах. Для этого потребуется искать партнёра не из США. И, судя по всему, такой партнёр был найден.

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Сервис TomTom из Нидерландов объявил о заключении сделки с Huawei относительно предоставления карт, навигации и данных о трафике для приложений китайского производителя, пишет itc.ua. По словам Ремко Меерстра из TomTom, договорённость была достигнута некоторое время назад, но до сих пор информация о ней не раскрывалась. Компания отказалась поделиться более подробными сведениями.

Такое вынужденное партнёрство обусловлено тем фактом, что США внесли Huawei в чёрный список из-за предполагаемых проблем безопасности. В результате, китайская компания встала перед выбором: либо предлагать потребителям смартфоны с ограниченными функциональными возможностями в плане навигации, либо найти глобального партнёра, который и предоставит отныне недоступные функциональные возможности.

Напомним, Huawei активно работает над созданием альтернатив приложениям Google.