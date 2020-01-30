В "Укравтодоре" рассказали о планах по расширению скоростных дорог

"Укравтодор" планирует в этом году расширить скоростные участки дорог в Полтавской, Днепропетровской и Волынской областях.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в текущем году продолжит развивать сеть скоростных автодорог, на которых разрешенная максимальная скорость движения составляет 110-130 км/час.

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В частности, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что речь идет о дорогах, которые будут иметь не менее чем по две полосы движения в одну сторону с разделительной полосой, что исключает возможность лобовых столкновений со встречными автомобилями.

Согласно сообщению, в текущем году основные строительные работы по расширению до четырех полос "Укравтодор" будет проводить на трассах: М-03 (на участке от города Лубны до Полтавы, а также на участке от Полтавы до города Валки), М-07 (на отдельных участках трассы от Ковеля до украинско-польской границы) и Н-31 (на всей протяженности от ответвления от скоростного шоссе М-03 возле Решетиловки до Днепра).

"Работа в этом направлении будет иметь непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом от Киева в Днепр протяженностью 477 км ускорится более чем на два часа и продлится вместо 6 часов 40 минут - 4,5 часа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с целью уменьшения смертности вследствие ДТП на дорогах в планах "Укравтодора" строительство разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков со светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения.

Также сообщается, что Госагентство автодорог планирует провести ряд проектных работ для будущих скоростных дорог на следующих маршрутах: М-06 (на двух отдельных участках трассы между Ужгородом и Мукачево, что позволит ликвидировать два "узких" места и совместить эти два города скоростной трассой общей протяженностью 31 км), Н-11 (участок от села Широкое в село Малософиевка, что позволит завершить скоростной маршрут между Днепром и Кривым Рогом общей протяженностью 130 км) и М-06 (между селами Грушвица Вторая и Крылов, а также юго-восточный объезд города Дубно, что позволит обеспечить скоростной маршрут от Ровно до границы Львовской области).

Также со ссылкой на главу "Укравтодора" Александра Кубракова сообщается о подготовке технико-экономического обоснования для расширения до четырех полос дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань, а также дороги Одесса-Николаев-Херсон.

По данным пресс-службы, в настоящее время к скоростным дорогам в Украине относятся дороги технической категории 1-а (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе), а именно: М-06 на участке Киев – Житомир - Ривне, М-05 Киев - Одесса на всей протяженности, М-01 на отрезке Киев - Чернигов, М-29 Харьков - Новомосковск, Н-08 на отрезке Днепр - Запорожье, М-03 на участке Киев - Лубны и Н-01 на отрезке Киев - Обухов.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020 году восстановить до 6,5 тысячи километров дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

Правительство предусмотрело 33,4 миллиарда гривень на ремонт и содержание дорог государственного значения. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, за 5 лет планируется восстановить в Украине 24 тысячи километров дорог.

Кабинет министров Украины планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 2020 года.