В "Укравтодоре" рассказали о планах по восстановлению госдорог

По словам Кубракова, в этом году будет самое масштабное строительство дорог за все годы независимости Украины.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2020 году восстановить до 6,5 тысячи километров дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

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Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в комментарии журналистам.

"В этом году будет самое масштабное строительство дорог за все годы независимости Украины. У нас три сценария. Первый, это исключительно средства дорожного фонда, что позволит возобновить 2500 километров местных дорог и 1345 километров дорог госзначения. Второй сценарий – Дорожный фонд плюс привлечение кредитного финансирования под госгарантии. Вероятность этого сценария очень большая. Это позволит возобновить 2500 километров местных дорог и около 3000 километров дорог госзначения. Третий сценарий – это Дорожный фонд, финансирование под госгарантии плюс дополнительные источники финансирования из госбюджета. Это позволит возобновить 2500 километров местных дорог и около 3975 километров дорог госзначения", - сказал он.

По словам Кубракова, больше всего дорожного покрытия хотят восстановить на дорогах: Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через Винницу - 275,1 километра), Киев - Харьков - Довжанский (на город Ростов-на-Дону - 98 километров), Харьков – в направлении Симферополя (90,4 километра), Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (Доманово - Ковель - 233,4 километра), Старобельск - Новоайдар - Счастье - КПВВ "Станица Луганская" (172,5 километра), Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (172,5 километра), Киев - Знаменка (74 километров), Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов (91,3 километра), Днепр - Николаев (через г. Кривой Рог - 129,8 километра), Львов - Самбор - Ужгород (143,6 километра), Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань (Тальное – Звенигородка - 180,4 километра), Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье (99,5 километра), Васильевка - Бердянск (123 километра), Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка (146,8 километра), Татаров - Косов - Коломыя - Борщев - Каменец-Подольский (116,8 километра).

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Министерство инфраструктуры назначило депутата от "Слуги народа" Александра Кубракова председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

По словам Гончарука, Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь.

Также премьер сообщил, что правительство предусмотрело 33,4 миллиарда гривень на ремонт и содержание дорог государственного значения. По словам Гончарука, за 5 лет планируется восстановить в Украине 24 тысяч километров дорог.

Кабинет министров Украины планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 2020 года.