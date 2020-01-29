В Киеве из-за визита Помпео частично ограничат движение транспорта

Визит продлится с 30 января по 1 февраля.

В Киеве из-за визита государственного секретаря США Майка Помпео возможны ограничения дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной охраны, визит продлится с 30 января по 1 февраля. В первый и последний дни визита движение могут ограничить на Бориспольском шоссе.

В УГО напомнили, что согласно нормативных документов, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана. В связи с этим в ближайшие дни УГО будет обеспечивать безопасность и сопровождать американскую делегацию.

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Как сообщал УНИАН, Помпео с 29 января до 4 февраля посетит Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).

"Государственный секретарь отправится в Киев 30 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы придать особое значение поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Госдепартамента США.