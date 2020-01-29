Кабмин ликвидировал Крымско-Черноморскую и Азовскую "морские" инспекции

Функции по контролю судов будут переданы в областные экологические инспекции.

Кабинет министров принял решение о ликвидации Крымско-Черноморской и Азовской морских инспекций, которые были призваны усилить экологический контроль в портах.

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Как отметил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«В Госэкоинспекции существовали две отдельные «морские» инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации», - отметил он.

По словам премьера, функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Госэкоинспекции.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабмин назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции. По словам Фирсова, предложение заняться реформой экологического контроля он получил от премьер-министра Алексея Гончарука намного раньше. Фирсов назвал экоинспекцию одним из самых коррумпированных органов в стране, требующих немедленной кадровой чистки.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести «полную кадровую перезагрузку» в Госгеокадастре, Госгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и "Укравтодоре".