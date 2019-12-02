На должность главы Госэкоинспекции претендует начальник одного из департаментов КГГА Малеванный – депутат

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская также отметила, что действующий состав правительства необходимо обновить.

На должность председателя Государственной экологической инспекции Украины (Госэкоинспекции) претендует начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Малеванный, чьи интересы лоббирует предприниматель и бизнес-партнер Сергея Левочкина Игорь Тынный.

Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская.

«Слили конкурс по Госэкоинспекции. Ее, по моей информации, должен был возглавить Егор Фирсов (в конце ноября Фирсов стал и.о. главы Госэкоинспекции - УНИАН). Но предприниматель и бизнес-партнер Сергея Левочкина Игорь Тынный пытается протянуть туда начальника управления экологии КГГА Андрея Малеванного. Тогда про экологию придется забыть», - заявила Василевская.

Депутат также высказалась о необходимости обновить действующий состав правительства, так как нынешний «уже начинает себя компрометировать».

«Я считаю, что весной должен быть обновленный состав Кабмина. Этот состав правительства уже начинает себя компрометировать. Кадры на Госагентства и большие предприятия все равно утверждаются в Офисе президента. Это забирает массу времени. Поменять человека – целая история. А те, что не утверждаются на Банковой, коррупциогенны», - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября Кабинет министров Украины назначил бывшего народного депутата восьмого созыва от "Блока Петра Порошенко" Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции.

Тогда же Фирсов заявил, что намерен участвовать в предстоящем конкурсе на должность руководителя ведомства.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести «полную кадровую перезагрузку» в Госгеокадастре, Госгеонедрах, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.