Seat Leon раскрыли за день до премьеры (фото)

Фотографии хэтчбека четвертого поколения появились в Сети.

Экстерьер нового Seat Leon рассекретили за день до официального дебюта: снимки одного из хэтчбеков появились в инстаграм-аккаунте cochespias.

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Судя по изображениям, в объектив фотошпионов попала базовая версия Leon, тогда как в тизерах Seat фигурировало «подогретое» исполнение FR, пишет motor.ru.

Ожидается, что отличительной особенностью нового Leon станет светодиодная оптика с динамическими указателями поворота уже в базовой версии, а задние фонари будут визуально объединены в единую деталь светящейся полосой. Вслед за Volkswagen Golf восьмого поколения опционально Leon можно будет оснастить матричными фарами.

Поскольку Seat Leon разделит платформу с новым Volkswagen Golf, инсайдеры предсказывают для хэтчбека испанской марки ту же линейку бензиновых, дизельных и гибридных силовых агрегатов мощностью от 90 до 245 лошадиных сил, а также цифровую приборную панель и контурную подсветку в салоне.

Вероятно, позже гамма Leon пополнится «заряженными» версиями Cupra, причём мощность самого мощного хот-хэтча может превысить отметку 300 лошадиных сил.

Премьера нового Seat Leon состоится завтра, 28 января, а европейские продажи модели ожидаются весной.