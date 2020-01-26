В Киеве городская электричка будет курсировать завтра по измененным маршрутам

Движение электропоездов будет происходить по «челночным» маршрутам.

Завтра, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.

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Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», электропоезда будут курсировать по «челночным» маршрутам.

Движение будет организовано на участках: Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка и Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Автобусы №№ 59, 61 не будут курсировать, движение трамваев №№ 4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».

«Количество автобусов №№ 21, 101, трамваев №№ 28, 35 будет увеличено», - добавили в коммунальной корпорации.