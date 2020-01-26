В Киеве городская электричка будет курсировать завтра по измененным маршрутам
15:56, 26 января 2020Транспорт
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Движение электропоездов будет происходить по «челночным» маршрутам.
Киевская электричка будет курсировать по измененным маршрутам / фото facebook/Kyivpastrans
Завтра, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.
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Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», электропоезда будут курсировать по «челночным» маршрутам.
Движение будет организовано на участках: Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка и Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.
Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.
Автобусы №№ 59, 61 не будут курсировать, движение трамваев №№ 4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».
«Количество автобусов №№ 21, 101, трамваев №№ 28, 35 будет увеличено», - добавили в коммунальной корпорации.
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