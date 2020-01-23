В Киеве временно изменят маршрут городской электрички

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Киевская городская электричка изменит маршрут движения в период с 24 по 26 января включительно. Об этом сообщает "Киевпастранс" на своей странице в Facebook.

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“С 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по «челночным» маршрутам. Железнодорожники капитально ремонтировать инфраструктуру”, - говорится в сообщении.

Движение будет организовано на участках: Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка; Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Также движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции «Генерала Ватутина».

Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.