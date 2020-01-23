Во Львове неместных водителей электротранспорта хотят селить в депо

За проект планируют взяться уже в этом году – сделать экспертизу и обратиться в горсовет о выделении средств на реконструкцию.

Во Львове реконструируют часть депо для жилищ водителям троллейбусов и трамваев. Речь идет о работниках из других районов и регионов страны.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

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В следующие 3 года Львовэлектротранс выделит 2 миллиарда гривень, часть которых направят на реконструкцию помещений трамвайного и троллейбусного депо.

Сейчас многим водителям из других городов предприятие арендует жилье во Львове, но руководство считает это неэффективным.

За проект планируют взяться уже в этом году – сделать экспертизу и обратиться в горсовет о выделении средств на реконструкцию.

Как сообщал УНИАН, во Львове не будут повышать тариф на проезд в городских автобусах и маршрутках. В то же время с 15 января проезд в городских троллейбусах уже стоит 6 гривень и 7 гривень – из рук водителя.