Турецкая Onur выиграла тендер на капремонт части дороги Киев-Одесса

Ремонт дороги Киев-Одесса является одним из приоритетных проектов «Укравтодора» в 2020 году.

Победителем международного тендера на капитальный ремонт дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской области стала турецкая компания Onur.

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Как сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), тендер проводился в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития и проекта «Европейские дороги» между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Отмечается, что победитель тендера должен провести ремонт участка дороги от съезда на Белую Церковь до села Быкова Гребля. Ремонт составит около 11 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы.

Также победитель тендера должен провести ремонт участка дороги вблизи села Быкова Гребля до границы Белоцерковского и Ставищенского районов. Это около 15 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы.

Также планируется ремонт участка от границы Белоцерковского и Ставищенского районов до пгт Ставище - около 15 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы.

В пресс-службе отметили, что ремонт дороги Киев-Одесса является одним из приоритетных проектов «Укравтодора» в 2020 году.

«Это дорога международного значения и один из основных транспортных коридоров страны, который объединяет промышленные, административные, культурные центры Украины с морскими портами и обеспечивает транзитные автотранспортные перевозки. Дорога Киев-Одесса является составной частью международного транспортного коридора - европейского коридора Е95 Хельсинки-Киев-Одесса-Димитровград-Александруполис протяженностью 504,6 км - и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" планирует в течение трех лет восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

Справка УНИАН. Турецкая компания Onur работает на рынке с 2004 года. Компания проводит работы по строительству и реконструкции в Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане.