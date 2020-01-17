"Укравтодор" хочет привлечь 20 миллиардов гривень на ремонт дорог

Министр Криклий заявил, что этот год должен стать годом рекордного восстановления и строительства дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено привлечь 20 млрд грн на ремонт 5 тысяч километров украинских дорог в этом году.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия.

По его словам, обеспечить приток инвестиций стало возможным благодаря тому, что Верховная Рада Украины приняла законы №2660 и №2661 для увеличения финансирования строительства дорог.

"Привлечение дополнительного финансирования позволит восстановить 5000 км дорог в 2020 году", - говорится в сообщении.

"Этот год должен стать годом рекордного восстановления и строительства дорог, мостов и других объектов инфраструктуры”, - заявил Криклий.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада Украины приняла два системно связанных закона (№2660 и №2661) о предоставлении в 2020 году "Укравтодору" 19,27 млрд грн в виде государственных гарантий для выполнения долговых обязательств по заимствованиям.