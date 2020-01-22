Капитализация Tesla впервые превысила $100 миллиардов

Если Tesla будет удерживать отметку $100 млрд в течение нескольких месяцев, то Маск сможет рассчитывать на премию в размере $346 млн.

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

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По итогам торговой сессии на бирже NASDAQ 21 января курс акций Tesla вырос на 7,2%, достигнув отметки $547,2 за одну ценную бумагу. После закрытия основной торговой сессии акции продолжили расти в цене, достигнув отметки $555,1 за штуку. В результате рыночная капитализация Tesla превысила рубеж в $100 млрд ($100,1 млрд).

До этого момента ни одному американскому автопроизводителю не удавалось перешагнуть отметку в $100 млрд рыночной капитализации. Сейчас Tesla не просто дороже, чем Ford и GM вместе взятые, она практически сравнялась по показателю рыночной капитализации с крупнейшим в мире немецким концерном Volkswagen AG ($100,6 млрд). Рост курса акций Tesla выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что в июне 2019 года он установил антирекорд — $177.

Если Tesla будет удерживать отметку $100 млрд в течение нескольких месяцев, то Маск сможет рассчитывать на премию в размере $346 млн. В марте 2018 года акционеры Tesla привязали вознаграждение предпринимателя к финансовым показателям автопроизводителя — речь шла о 12 траншах в течение десяти лет. Чтобы получить все транши, Маску необходимо увеличить рыночную стоимость Tesla до $650 млрд и получать больше дохода, чем Proctеr&Gamble.