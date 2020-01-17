Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)

Компания Tesla Motors намерена разработать совершенно новую электрическую модель, которую будут выпускать в Китае для глобального рынка.

Компания Tesla Motors опубликовала дизайн-скетч новой неизвестной модели. По предварительным данным, американцы собираются разработать компактный электрический хэтчбек, который будут выпускать в Китае, но при этом отправят на глобальный рынок.

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Ранее глава «Теслы» Илон Маск заявил о намерении отрыть в Китае новый научно-исследовательский центр, где в том числе будет создана совершенно новая модель, предназначенная не только для Китая, но и для других регионов, пишет Autonews.

В прошлом году Tesla завершила строительство на юге Китая нового предприятия под названием «Гигафабрика 3», мощности которого позволят выпускать новый электрохэтчбек в больших объемах. На данный момент с конвейера завода уже сошла первая партия Model 3 — самого доступного на данный момент автомобиля «Теслы». Электрокар китайского производства стоит 355 800 юаней (50 000 долларов) без учета субсидий, тогда как импортируемые из США автомобили обходятся в 439 тыс. юаней (62,7 тыс. долларов).

В ближайшие несколько лет компания Tesla запустит в серию компактный кроссовер Model Y, а также пикап Cybertruck. Прототип последнего дебютировал в ноябре 2019 года. Всего будет доступно три основных модификации модели: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями.

«Младшая» версия пикапа с одним агрегатом способна ускоряться с места до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость равна 210 км в час. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров.