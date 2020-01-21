Сервис Bolt начал добавлять остановки в маршрут движения

Возможность добавления нескольких адресов будет доступна для пользователей, которые установили последнюю версию приложения Bolt.

Онлайн-сервис заказа поездок Bolt ввел новую функцию, благодаря которой при составлении маршрута можно указать до трех остановок.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Возможность добавления нескольких адресов будет доступна для пользователей, которые установили последнюю версию приложения Bolt. Теперь для добавления дополнительной остановки (справа от поля ввода адреса в приложении) появится значок "+". Пассажир может указать до трех остановок за одну поездку, последняя из которых и станет конечным пунктом маршрута.

Пассажиры смогут сразу увидеть в приложении стоимость всей поездки, а водитель после отправления будет видеть на карте маршрут со всеми остановками. Новая функция станет доступна уже в этом месяце для пользователей устройств на платформах Android и iOS.

Напомним, что в конце прошлого года компания Bolt запустила в Украине курьерскую доставку Delivery и перевозку животных Pets, а также в тестовом режиме прокат электросамокатов Segway NineBot ES4 (полноценный запуск запланирован на весну 2020 года). В данный момент основанный в 2013 году сервис Bolt обслуживает 30 миллионов клиентов в более чем 35 странах мира.