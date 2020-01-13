В метро Киева за прошлый год зарегистрировали более 800 преступлений

Самая "популярная" статья - наркотики, на втором месте - кражи.

В Киевском метрополитене в 2019 году зарегистрировали 806 преступлений. 335 уголовных производств, начатых по данным фактам, были раскрыты.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Национальной полиции в Киеве, предоставленные по запросу LB.ua.

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Самым "популярным" преступлением стало ношение наркотиков без цели сбыта, по этой статьей зарегистрировали 303 уголовных производства, раскрыли - 166.

Кражи заняли второе место, всего было зарегистрировано 288 случаев (раскрыли 45). Кроме этого, отдел полиции в метрополитене зафиксировал 11 грабежей (раскрыты семь).

Полицейские 36 раз находили у пассажиров метро оружие или боеприпасы (38 производств раскрыто).

По фактам ложных минирований было начато 9 уголовных производств (2 раскрыты).

В 2019 году на территории метрополитена умерли 11 человек, в том числе девять - своей смертью, еще двое покончили жизнь самоубийством.