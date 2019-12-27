Ценопад на АЗС продолжается: бензин и дизтопливо подешевели на 20-60 копеек

Средняя стоимость А-95 составила 27,24 грн/л.

Сетевые операторы с 26 по 27 декабря снизили цены на бензин и дизельное топливо на 20-60 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях АЗС BVS цены снизились на 0,8-1,3 грн/л, до А-92 – 26,29 грн, А-95 – 27,49 грн, ДТ – 25,99 грн. На АЗС «Автотранс» цены снизились на 40-50 копеек за литр, до А-92 – 26,18 грн, А-95 – 27,18 грн, ДТ – 26,18 грн.

На станциях под брендом Shell в Киеве топливо подешевело на 40-60 копеек за литр, до: А-92 – 26,19 грн, А-95 – 28,19 грн, ДТ – 27,19 грн. В сети UPG цены на бензины и дизтопливо снизились на 30-50 копеек за литр, а на «БРСМ-Нафта» бензин подешевел на 20 копеек за литр.

Средняя стоимость в Украине составила: А-92 - 26,12 грн/л, А-95 - 27,24 грн/л, ДТ - 26,56 грн/л.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.