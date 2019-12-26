Снегоуборщики начали оснащать GPS-трекерами

На сегодняшний день во всех областях Украины к трекерам подключено 500 единиц техники.

Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) начало устанавливать дорожную технику GPS-трекерами чтобы контролировать уборку снега.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу агентства.

Таким образом "Укравтодор" надеется оптимизировать и улучшить работу подрядчиков, отвечающих за содержание дорог зимой: с помощью трекеров можно отследить, где работает техника.

"Система GPS-контроля позволит в режиме реального времени увидеть всю технику, которая задействована на дорогах государственного значения. Мы сможем проконтролировать, выезжала ли техника на уборку или посыпки дорог", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Также в агентстве планируют ввести штрафы в случае выявления недобросовестной работы подрядчиков.

В сообщении сказано, что на сегодняшний момент установлена часть трекеров. Из-за нежелания подрядчиков убирать снег с GPS-маячками, работа по их установке тормозится.

"Мы приступили к исполнению обязанностей буквально перед началом сезона. В идеале все трекеры должны быть установлены заранее. Но сейчас мы исходим из реальной ситуации. Проводим переговоры с подрядчиками, объясняем, что они сами должны быть заинтересованы в оснащении техники трекерами, чтобы отслеживать и контролировать работы", - добавил Кубраков.

В "Укравтодоре" планируют закончить процесс установки трекеров в ближайшее время.