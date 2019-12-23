Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)

12:00, 23 декабря 2019
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Постепенное похолодание начнется с четверга.

На этой неделе в Украине пройдет снег / Фото УНИАН
На этой неделе в Украине пройдет снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.

В понедельник в Украине пройдут дожди. На юге до +14°, в остальных регионах до +7°...+14°.

Прогноз на 23 декабря / УНИАН
Прогноз на 23 декабря / УНИАН

Во вторник в Украине также ожидаются осадки. Температура днем на юге до +13°.

Прогноз на 24 декабря / УНИАН
Прогноз на 24 декабря / УНИАН

В среду, 25 декабря, пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +4°...+8°.

Прогноз на 25 декабря / УНИАН
Прогноз на 25 декабря / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди, на западе - с мокрым снегом. Ночью по стране температура -2°…+4°, днем до +10°.

Прогноз на 26 декабря / УНИАН
Прогноз на 26 декабря / УНИАН

В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +7°, в остальных регионах до +5°.

Прогноз на 27 декабря / УНИАН
Прогноз на 27 декабря / УНИАН

28 и 29 декабря в Украине пройдут снег и дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -3°, на остальной территории -2°…0°. Днем температура по стране -1°...+4°. В воскресенье ночью на западе температура до -6°, днем в Украине от -1° до +3°.

Прогноз на 28 декабря / УНИАН
Прогноз на 28 декабря / УНИАН
Прогноз на 29 декабря / УНИАН
Прогноз на 29 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

23 декабря - день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег - вся весна будет дождливой.

В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +15° (карта)

24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.

25 декабря - Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на холод. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима теплая, а лето пасмурное. 

26 декабря - Евстрата, Евгения. Каков Евстрат - таков январь. Если в ясный день появляется пушистый и игольчатый иней - жди резкого похолодания и метели.

27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

28 декабря - день Трифона. Каков Трифон - таков и март.

29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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