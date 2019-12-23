Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)
Постепенное похолодание начнется с четверга.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.
В понедельник в Украине пройдут дожди. На юге до +14°, в остальных регионах до +7°...+14°.
Во вторник в Украине также ожидаются осадки. Температура днем на юге до +13°.
В среду, 25 декабря, пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +4°...+8°.
В четверг в Украине пройдут дожди, на западе - с мокрым снегом. Ночью по стране температура -2°…+4°, днем до +10°.
В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +7°, в остальных регионах до +5°.
28 и 29 декабря в Украине пройдут снег и дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -3°, на остальной территории -2°…0°. Днем температура по стране -1°...+4°. В воскресенье ночью на западе температура до -6°, днем в Украине от -1° до +3°.
Народный прогноз погоды в Украине
23 декабря - день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег - вся весна будет дождливой.
В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +15° (карта)
24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.
25 декабря - Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на холод. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима теплая, а лето пасмурное.
26 декабря - Евстрата, Евгения. Каков Евстрат - таков январь. Если в ясный день появляется пушистый и игольчатый иней - жди резкого похолодания и метели.
27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.
28 декабря - день Трифона. Каков Трифон - таков и март.
29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+10°... +7°
- Днепр+11°... +6°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+12°... +6°
- Кировоград+12°... +6°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +4°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+8°... +4°