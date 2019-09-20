Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

Парламент принял этот закон 12 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

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Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, до введения в действие новых штрафных санкций с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украина, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

Ранее сообщалось, что Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией, а за это время разработает новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей.

Законопроект №1030 был зарегистрирован в Раде 29 августа и определен президентом как неотложный.

12 сентября парламент принял закон.