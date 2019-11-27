Украина договорилась с Казахстаном о дополнительных разрешениях на автоперевозки

Казахская сторона заверила, что бланки разрешений будут переданы в максимально короткие сроки путем передачи по дипломатическим каналам.

Украина договорилась с Казахстаном о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительных 800 транзитных разрешений и 200 универсальных разрешений на осуществление автомобильных перевозок.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Состоялась видеоконференция с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. По результатам встречи украинские перевозчики получат дополнительно 800 транзитных разрешений и 200 универсальных разрешений на автомобильные перевозки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что казахская сторона заверила, что бланки разрешений будут переданы в максимально короткие сроки путем передачи по дипломатическим каналам.

"Понимая тенденцию к увеличению количества перевозок в направлении Казахстана и транзитом через ее территорию, стороны договорились продолжить диалог на очередном заседании украинско-казахской смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам 5 тысяч дополнительных разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши в 2019 году.

Последние годы Украина ощущает дефицит польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков связан с действиями отдельных людей в Польше.