У Украины один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе - Криклий
12:21, 23 ноября 2019Транспорт
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Авиация в стране активно развивается, подчеркивает министр.
В Украине самый высокий показатель динамики развития авиации в Европе / фото УНИАН
Аэропорт "Львов" за год нарастил пассажиропоток на более чем 25%.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, за этот год аэропорт принял уже 2 миллиона пассажиров.
"Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в аэропорту "Львов" случилось ЧП. Около 7 утра из-за плохих метеоусловий во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ.
В аэропорту заявили, что пассажиры и багаж были эвакуированы, пострадавших нет.
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