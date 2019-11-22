Трасса Киев-Одесса и окружная Львова: ЕИБ и ЕБРР предоставят Украине до 900 миллионов евро на дороги

Эти проекты будет выполнять "Укравтодор".

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития предоставят Украине финансирование размером до 900 млн евро на восстановление участков трассы Киев-Одесса М05, которая является частью международного транспортного коридора, в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также на строительства северного обхода города Львов.

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Как сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в соцсети Facebook, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти в рамках саммита для стран Восточного партнёрства в Лондоне.

«ЕБРР предоставит финансирование на развитие ключевой транспортной инфраструктуры и увеличение транзитного потенциала Украины. Средства будут предоставлены на восстановление участков трассы М05, которая является частью IX международного транспортного коридора, в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Также предусматривается финансирование строительства северного обхода города Львов, часть международных транспортных коридоров III и V», - написал он.

Усов отметил, что программа финансирования размером до 900 млн евро будет софинансироваться ЕИБ.

В пресс-службе ЕББР отметили, что эти проекты будет выполнять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

«В рамках проектов ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности», - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействий на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров банка.

В пресс-службе подчеркнули, что географическое расположение Украины позволяет ей быть связующим звеном как между востоком и западом, так и между севером и югом.

«Порты Одесской области являются одними из самых активных торговых зон в бассейне Черного моря, через которые движутся значительные объемы импорта и экспорта, тогда как Львов, расположенный у границы с Венгрией и Польшей, должен получить выгоду от реализации Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит 300 млн евро кредита для финансирования региональных дорог.