ЕБРР выделит 300 миллионов евро на региональные дороги в Украине

Гончарук сообщил, что партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 300 млн евро кредита для финансирования региональных дорог.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

«Продуктивный день на новые сотрудничества. Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро», - написал он.

Гончарук сообщил, что партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.

«Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует рост Дорожного фонда в 2020 году до более 70 млрд грн.