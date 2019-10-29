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ЕБРР выделит 300 миллионов евро на региональные дороги в Украине

15:13, 29 октября 2019
Транспорт
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Начнут с восстановления местных дорог Херсонской области / фото УНИАН

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

«Продуктивный день на новые сотрудничества. Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро», - написал он.

Гончарук сообщил, что партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.

«Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует рост Дорожного фонда в 2020 году до более 70 млрд грн.

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Теги: #ЕБРР#ремонт дорог#дороги в Украине