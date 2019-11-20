Укртрансбезопасность получила нового руководителя

Правительство утвердило победителей конкурсных отборов на должность глав Укртрансбезопасности и Укринфрапроекта.

Правительство утвердило победителей конкурсных отборов на должность глав Укртрансбезопасности и Укринфрапроекта. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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«20 ноября правительством утверждены победители конкурсных отборов - Погорелого Александра Викторовича на должность председателя Государственной службы по безопасности на транспорте и Хомякова Кирилла Алексеевича на должность председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Укртрансбезопасности.

В марте 2018 года тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же в апреле сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка 49 грн.

На некоторое время Ноняк был отстранен, но в сентябре 2018 года Кабинет министров восстановил его в должности.