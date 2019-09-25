Скандального Ноняка уволили с должности руководителя Укртрансбезопасности

Он был назначен главой Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года.

Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность). Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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«Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ноняк был назначен главой Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года, а до назначения он занимал должность заместителя главы этой службы.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же в апреле сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка 49 грн.

На некоторое время Ноняк был отстранен, но в сентябре 2018 года Кабинет министров восстановил его в должности.

30 июля 2019 года в газете «Урядовий кур‘єр» было опубликовано распоряжение нового Кабмина об отстранении Ноняка и назначении дисциплинарного производства.

13 сентября Ноняк подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором оспаривает свое отстранение.