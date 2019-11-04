В США намерены доказать надежность Boeing 737 MAX перед их эксплуатацией

В авиакомпании планируют начать демонстрационные полеты, как только пилоты пройдут подготовку.

Крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines разрабатывают план проведения собственных демонстрационных полетов Boeing 737 MAX независимо от компании Boeing и федерального управления гражданской авиации США (FAA).

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Wall Street Journal.

"По словам источников, авиакомпании намерены таким образом "укрепить доверие пилотов и пассажиров к полетам" на Boeing 737 MAX. Сообщается, что авиакомпании не будут повторно проводить анализ и тестовые полеты, которые Управление проводило совместно с иностранными регуляторами в течение нескольких месяцев. Они, скорее, планируют организовать пиар-кампанию, чтобы доказать, что выступают за безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпании планируют начать демонстрационные полеты, как только пилоты пройдут подготовку.

"Действительно, очень важно, чтобы наши клиенты видели, что самолет снова летает", - заявил представитель American Airlines Росс Фейнштейн.

В свою очередь в компании Southwest Airlines сообщили, что авиакомпания намерена провести сотни "подготовительных полетов" перед полным возвращением 737 MAX в расписание. Отмечается, что такие полеты могут отсрочить введение самолетов в эксплуатацию по меньшей мере на несколько недель.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.