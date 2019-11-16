Захваченные Россией в 2018 году в Керченском проливе катера и буксир ВМС ВСУ вернут Украине сегодня ночью – СМИ

За катерами и буксиром из портов «Пивденный», «Черноморск» и Одесского порта вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

Захваченные Россией в ноябре 2018 года артиллерийские катера ВМС ВСУ «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», вернут Украине сегодня ночью.

Об этом сообщает одесский сайт «Думская», который связывают с одним из депутатов Верховной Рады.

Как отмечается, за катерами и буксиром из портов «Пивденный», «Черноморск» и Одесского порта вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

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Российская сторона перемещает украинские корабли из оккупированной Керчи.

По данным «Думской», передача кораблей произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от мыса Тарханкут.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдовый буксир «Яны Капу» (A947) должен состояться до встречи в «нормандском формате».

В частности, по информации издания «Коммерсантъ», Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда его отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.