Альтернативная дорога в Одесский порт будет платной – АМПУ

Расходы понесут портовые стивидоры.

Альтернативная дорога в Одесский морской порт, под которую президент Украины Владимир Зеленский просил мэра Одессы Геннадия Труханова выделить землю, будет платной.

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Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс.

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас специалисты разрабатывают соответствующую документацию, в частности, для предоставления местным властям и получения земли под строительство дороги. После того, как документы будут готовы и определена сумма, необходимая для реализации проекта, госпредприятие сможет обозначить так называемую финансовую модель.

"Наши клиенты – портовые стивидоры, которые используют нашу инфраструктуру. В перспективе мы должны выйти на то, что именно они покрывают расходы, связанные с содержанием эстакады (действующая эстакада порта – УНИАН) и новой дороги, которая будет от Объездной дороги до эстакады. То есть это все должно ложиться на себестоимость портовых операторов, а они это будут учитывать в своих услугах. Это мировая практика…" - сказал Вецкаганс.

Он также сообщил, что в действующую эстакаду порта примерно за 10 лет вложено более 100 миллионов долларов, сейчас ее состояние "уставшее" и требует определенных инвестиций.

По его словам, есть и другие варианты маршрутов к этой эстакаде. Все они будут рассмотрены, их сравнят, в том числе цены, и обо все наработках сообщат стивидорам.

Как отметил начальник отдела стратегического планирования Владимир Шамаев, чтобы дорога была бесплатная, ее должен строить "Укравтодор" как дорогу общего пользования или это должна быть муниципальная дорога, которую будет возводить, например, Одесская ОГА.

"Если ее построит АМПУ, то это будет ведомственная дорога. И у нас, как у госпредприятия, даже отсутствуют инструменты, согласно которым мы можем передать дорогу в общее пользование на бесплатной основе", - заявил Шамаев.

Как сообщал УНИАН, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу попросил мэра города Геннадия Труханова срочно решить вопрос о выделении земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта.

В настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре – "Евротерминалу". Президент считает такую ситуацию недопустимой, так как это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его под контролем и проинформирует президента о ситуации, но 30 октября Одесский городской совет отказался голосовать за выделение земли государственному предприятию "Администрация морских портов Украины" - 20,5 га по Хаджибейской дороге.

Как отметил Труханов, в случае строительства новой дороги она станет ведомственной (закрытой для обычного транспорта) и неизвестно, как это скажется на транспортных развязках города, в том числе – проектируемых. Кроме того, мэр заявил, что президент просил сделать дорогу бесплатной, а АМПУ намеревается за проезд взимать деньги.