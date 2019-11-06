Самое мощное и быстрое: BMW представила экстремальное спортивное купе (фото)

Компания BMW представила экстремальное спортивное купе M2 CS, способное ускоряться до первой «сотни» за четыре секунды.

Компания BMW представила самую экстремальную версию «заряженного» купе M2, которой разрешена езда по общественным дорогам. Модификация CS получила облегченную конструкцию и 450-сильный двигатель.

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BMW M2 CS укомплектовали модернизированным трехлитровым рядным шестицилиндровым турбодвигателем, развивающим 450 л. с., что на 40 сил мощнее двигателя варианта M2 Competition. Крутящий момент остался на прежнем уровне — 550 ньютон-метров. Агрегат сочетается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, пишет Autonews.

С роботизированной трансмиссией купе способно набирать первую «сотню» за 4,0 с, а с «механикой» — на 0,2 с медленнее. Для сравнения: M2 Competition ускоряется с места до 100 км/ч за 4,2 и 4,4 с соответственно. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 280 км в час.

Ряд элементов кузова автомобиля выполнили из углепластика. В частности, из композитных материалов сделали крышу, капот, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер.

В стандартное оснащение новинки вошел активный M-дифференциал и адаптивная M-подвеска, которая прежде не была доступна для линейки M2. В качестве опции предлагаются карбон-керамические тормозные механизмы.

Публичная премьера BMW M2 CS состоится в конце ноября в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Первые автомобили доберутся до покупателей не ранее весны следующего года.