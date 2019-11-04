Skoda показала новый недорогой купе-кроссовер (фото)

Компактный купе-кроссовер Skoda поступит в продажу до конца нынешнего года по цене примерно от 16 500 долларов.

Представлены первые официальные фото Skoda Kamiq GT. Компактный купе-кроссовер Skoda поступит в продажу до конца нынешнего года по цене примерно от 16 500 долларов.

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Следует отметить, что речь идет о китайской версии Kamiq, которая существенно отличается от европейского тезки по дизайну. Передняя часть кроссовера выдержана в духе Skoda Scala. К тому же, кроссовер Skoda для Китая крупнее – 4409 мм в длину при колесной базе в 2610 мм, пишет autocentre.ua.

Новая Skoda Kamiq GT выделяется, прежде всего, более покатой линией крыши и увеличенным наклоном задних стоек. Также обращают на себя внимание многочисленные хромированные детали и измененный передний воздухозаборник.

В салон отличия китайской Skoda Kamiq все сводится к новой схеме отделки. В самой дорогой версии есть система доступа без ключа, климат-контроль, панорамная крыша и 8-дюймовый тачскрин.

Ожидается, что новый кроссовер Skoda получит два бензиновых мотора: 1,5-литровую 111-сильную атмосферную четверку и 1,2-литровый турбомотор на 116 л. с. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот DSG. А вот привод будет исключительно передним.