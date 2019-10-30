Каждый восьмой пассажир столичного метро до сих пор пользуется жетонами

Планируется, что до конца года QR-билет для разовых поездок полностью заменит жетоны.

В столичном метро только 13% пассажиров пользуются жетонами.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», до зимних праздников QR-билет для разовых поездок полностью заменит жетоны.

В метрополитене напоминают, что оплатить поездку в общественном транспорте Киева можно с помощью единого электронного билета (бесконтактная карточка Kyiv Smart Card или разовый QR-билет) или карточки киевлянина.

При пополнении электронного билета 50 поездками стоимость каждой составит 6,5 грн.

Купить и пополнить е-билет можно на 10 станциях метро: «Крещатик», «Театральная», «Площадь Незалежности», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и « Почайна ». Также он реализуется в 322 точках «Т-киоск».

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Пополнение возможно через мобильное приложение Kyiv Smart City; в личном кабинете киевлянина; через платежные терминалы: Easy pay (1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).

Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карточку Kiev Smart Card): 1-9 поездок - 8 грн за билет;

10-19 поездок - 7,70 грн; 20-29 поездок - 7,40 грн; 30-39 поездок - 7,10 грн; 40-49 поездок - 6,80 грн;

50 поездок - 6,50 грн.

Для обеспечения поддержки пассажиров созданы портал transport.kyivcity.gov.ua, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55), работающий в режиме 24/7, и команда техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров .