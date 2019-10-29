Александр Щипцов: "Планируем создать автоматизированную систему мониторинга СНО на Днепре"

Ежегодно Госгидрография выполняет трудоемкую сезонную замену береговых и плавучих навигационных знаков.

Государственная политика Украины декларирует радикальное перераспределение грузопотоков с автомобильного на речной транспорт. Это предопределяет настоятельную потребность расширения сети и улучшения эксплуатационной надежности средств навигационного оборудования (СНО) речных судоходных путей Украины. Следовательно, нужно принять действенные меры относительно осовременивания сети речных СНО, внедрения мониторинга их технического состояния, оперативного управления режимами работы и прогнозирования возможных отказов.

Зона ответственности Госгидрографии охватывает 1010,5 км судоходных водных путей. На реках расположено около 1500 плавучих СНО. Ежегодно Госгидрография выполняет сезонную замену береговых и плавучих навигационных знаков. Осенью их поднимают на сушу, ремонтируют и приводят в порядок, а весной снова возвращают на места. И всегда это срочный, но сложный процесс. Кроме того, специалисты учреждения регулярно проводят анализ работоспособности навигационных знаков, тратя на это много ресурсов и времени.

Подобные проблемы решают использованием в составе СНО современных дистанционно управляемых светооптических устройств, внедрением автоматизированных систем их мониторинга и тому подобного. С целью обеспечения безопасности судоходства в последнее время применяются современные средства электронной навигации (е-навигации, созданные с использованием архитектуры и оборудования автоматизированных идентификационных систем (АИС), которые способны реализовывать так называемые виртуальные СНО.

Оснащение плавучими СНО речных судоходных путей Украины таким оборудованием и создание сети базовых станций АИС позволит создать информационную среду для реализации функций дистанционного управления режимами работы СНО, использование виртуальных СНО, а также сбора, обработки, хранения и отображения информации о техническом состоянии навигационных объектов.

«Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга и дистанционного управления СНО речных судоходных путей Украины со средствами е-навигации направлены на улучшение надежности работы общей системы навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на речных судоходных путях Украины, уменьшения эксплуатационных расходов на ее обслуживание, – рассказал начальник Госгидрографии Александр Щипцов. – К тому же благодаря получению онлайн информации от объектов судоходства возникает возможность эффективно решать задачи не только обеспечения безопасности судовождения, но и планирования и организации грузопассажиропотоков на водном транспорте. Таким образом, е-навигация минимизирует риски безопасности судоходства, повышает эффективность управления водным транспортом, предоставляет возможность прогнозировать и предупреждать те или иные инциденты».

В перспективе функционал такой автоматизированной системы несложно дополнить спектром других задач, например, логистического направления.

«Развитие системы позволит обеспечить управляемость СНО и контроль за их работой на речных судоходных путях, что является одной из актуальных задач, которые выполняет государственное учреждение «Госгидрография» в направлениях развития национальной системы обеспечения безопасности судоходства и создания условий для интеграции речных судоходных путей Украины в европейскую сеть важнейших внутренних водных путей международного значения», – подытожил Александр Щипцов.