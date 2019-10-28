Во Львове презентовали авто, которое было первым такси в 1929 году (видео)

Автомобиль перевезли из Парижа.

Во Львове представили раритетный Citroen Berline Lux, который был одним из первых городских такси 1929 года.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Читайте такжеНа День автомобилиста в Харькове провели выставку ретро-автомобилей (фоторепортаж)

Отмечается, что львовские супруги купили именитое авто у пары из Парижа. Дальше была кропотливая процедура перевозки антикварной машины, а также косметический ремонт автомобиля. Новые владельцы перекрасили Citroen и поменяли обшивку: подбирали материалы согласно каталогам 20-тых годов и историческим фактам.

Автомобиль презентовали на праздновании первой годовщины создания Львовского музея техники "Ретро-гараж", который находится в старом трамвайном депо.

Со слов владелицы, эта модель выпускалась только год, а всего было выпущено три тысячи экземпляров. Привезенная машина на ходу и она приехала в музей из гаража своим ходом.