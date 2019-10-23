Lexus показал электромобиль будущего (фото)

В салоне, доступ в который открывают поднимающиеся двери, предусмотрены четыре раздельных сиденья.

Компания Lexus на автосалоне в Токио показала LF-30 Electrified — прототип электромобиля будущего.

Читайте такжеMazda презентовала свой первый электрокар с необычными дверями (фото)

Новинка отличается необычным дизайном однообъемного кузова, в которой остекление, оптика и воздухозаборники вместе создают рисунок традиционной веретенообразной решетки радиатора серийных Lexus. Подсветка передней части машины позволяет понять, едет LF-30 Electrified под управлением человека или автопилота, а прозрачность боковых стекол можно менять в зависимости от пожеланий пассажиров, пишет kommersant.

В салоне, доступ в который открывают поднимающиеся двери, предусмотрены четыре раздельных сиденья. Переднему пассажиру положен отдельный экран, распознающий жесты, для управления мультимедиа с искусственным интеллектом и другими функциями автомобиля. В распоряжении водителя есть руль-штурвал, цифровая панель приборов с дополненной реальностью. Динамики акустики Mark Levinson встроены в подголовники сидений и могут обеспечивать активную шумоизоляцию. В крышу над задними пассажирами встроен экран SkyGate, который управляется голосами и жестами, способный отображать навигацию, видео и другие данные. Для отделки интерьера используются натуральное дерево и переработанный металл.

Lexus LF-30 Electrified получил 544-сильную электрическую силовую установку из встроенных в каждое колесо двигателей. Система Lexus Advanced Posture Control гибко конфигурирует подачу тяги на каждое колесо отдельно и способна в зависимости от ситуации менять тип привода (передний, задний или полный), а рулевое управление «по проводам» позволило реализовать автопилот. Батарея на 110 кВт/ч обеспечивает запас хода до 500 км и оснащена системой беспроводной зарядки. Концепт-кар поддерживает беспилотники Lexus Airporter, которые помогают доставлять багаж.

Серийного воплощения Lexus LF-30 Electrified не получит, но, как сообщает японский автопроизводитель, с 2030 года в новых электромобилях марки будут использованы некоторые дизайнерские решения с концепт-кара.