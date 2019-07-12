Lexus начнет испытания беспилотников на дорогах в Бельгии

Японцы в течение года будут испытывать автономные автомобили, созданные на базе флагманского седана LS.

Lexus в ближайшее время начнет испытания беспилотных автомобилей в Бельгии на дорогах общего пользования. Машины с системами автоматического управления начнут тестировать в центре Брюсселя.

Читайте такжеVolvo представила серийный беспилотник (фото)

Об этом сообщает РБК.

"Беспилотники, построенные на базе флагманского седана Lexus LS, оснащены лазерными дальномерами LIDAR, комплексом сенсоров и камер, а также высокоточной системой определения местонахождения. При этом во время испытаний, которые продлятся 13 месяцев, за рулем автомобилей будут сидеть операторы, готовые в любой момент взять управление на себя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя версия беспилотного прототипа Lexus, созданная на платформе модели LS, была показана в начале 2019 г. на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. На автомобиле, названном P4, продемонстрировали две технологии под названием Guardian и Chauffeur. Первый режим создан, чтобы "помочь человеку управлять машиной, а не заменить его". Предполагается, что речь идет о комплексе вспомогательных систем полуавтоматического управления.

Режим Chauffeur, наоборот, предполагает полностью автоматическое управление без помощи водителя. Состав оборудования включает в себя лазерный дальномер LIDAR с восемью сенсорными головками, две дополнительных камеры, а также комплекс новых датчиков.