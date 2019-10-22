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Запуск электронного билета в Киеве отложили: власти рассказали о причинах

11:36, 22 октября 2019
Транспорт
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Отмена жетонов в Киеве откладывается / фото УНИАН

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Об этом "Сегодня" заявил Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – сообщил Назаров.

По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать. Напомним, что не все автоматы по их продаже подключены. Кроме того, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро. Последний такой сбой произошел в прошлую пятницу. Киевляне негодовали и не могли воспользоваться синими карточками для оплаты проезда в метро.

Ранее о том, что запуск полноценной работы единого электронного билета в Киеве, который был запланирован на 31 октября 2019 года, отложили, заявил депутат Киеврады Александр Пабат. По его мнению, оптимальный запуск промышленной эксплуатации е-билета – 1 октября 2020 года.

Напомним, в конце августа на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. При этом во избежание очередей в кассах была возобновлена продажа и пополнение зеленой карты метро, а также жетона для разовой поездки.

Напомним, 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

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Теги: #электронный билет#общественный транспортпогода в Киеве