В киевском метро произошел сбой продаж Kyiv Smart Card - проблему уже устранили

В пресс-службе метрополитена также попросили обратить внимание на то, что метрополитен не имеет доступа к системе электронной продажи билета.

В Киевском метрополитене в четверг 29 августа около 8:30 утра произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card, однако проблема была оперативно решена уже в течение часа - к 9:30 утра.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

«Специалисты КП «ГИВЦ» возобновили работу системы продаж Kyiv Smart Card», - сказано в сообщении.

В Киевском метрополитене напомнили, что Киев внедряет электронный билет (оператором услуги выступает КП «ГИВЦ»), поэтому карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций, как «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Сырец», «Почайна» и «Площадь Льва Толстого».

Вместо этого, в вышеуказанных кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время можно использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной картой метро в обычном порядке.

На станции «Площадь Льва Толстого» так же будет реализовываться QR-билет.

В пресс-службе также попросили обратить внимание на то, что метрополитен не имеет доступа к системе электронной продажи билета.

Часом ранее в соцсети Facebook пресс-служба КП «Киевский метрополитен» сообщала об экстренном сбое системы продаж Kyiv Smart Card.

«Сбой системы продаж Kyiv Smart Card на станциях метрополитена. Оператор КП «ГИВЦ» уведомлен о проблеме и необходимости оперативного возобновления работы оборудования. Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки», - было отмечено в сообщении.